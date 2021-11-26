Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır tellere takıldı, telefon direklerini devirdi: O anlar kamerada
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesi, tellere takılarak telefon direklerini devirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kadir Y'nin kullandığı tırın dorsesi, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde telefon tellerine takıldı. Telin gerilmesiyle caddedeki iki telefon direği kırılarak devrildi.
Direklerden biri bölgede park halindeki iki otomobile hasar verdi. Tellerin takıldığı trafik levhası yıkıldı, çöp konteyneri sürüklendi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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