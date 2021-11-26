Kadir Y'nin kullandığı tırın dorsesi, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde telefon tellerine takıldı. Telin gerilmesiyle caddedeki iki telefon direği kırılarak devrildi.

Direklerden biri bölgede park halindeki iki otomobile hasar verdi. Tellerin takıldığı trafik levhası yıkıldı, çöp konteyneri sürüklendi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.