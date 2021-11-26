Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Tayvan kolluk teşkilatı ekipleri daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da faaliyet yürüten uluslararası suç örgütünün Antalya'da faaliyetlerini belirledi.

Bu kapsamda 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 33 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si Türk 1'i Tayvan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi

Çalışmayı genişleten ekipler, uluslararası suç örgütünün Muğla'da da faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar, 120 bin lira ile 10 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.