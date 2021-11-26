Muğla'da "insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık" operasyonu: 27 gözaltı
Muğla'da "insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık" operasyonu düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Tayvan kolluk teşkilatı ekipleri daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da faaliyet yürüten uluslararası suç örgütünün Antalya'da faaliyetlerini belirledi.
Bu kapsamda 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 33 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si Türk 1'i Tayvan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi
Çalışmayı genişleten ekipler, uluslararası suç örgütünün Muğla'da da faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar, 120 bin lira ile 10 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.