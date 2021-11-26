Karapınar Konya karayolundaki pancar alım merkezinde meydana gelen olayda, Musa Canbulut, çalışır haldeki pancar boşaltma makinesini temizlemeye başladı.

Bu sırada bacağını makine çarklarının olduğu bölüme kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurarak itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Canbulut yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canbulut, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.