Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 19:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bacağını pancar makinesine kaptırdı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde 61 yaşındaki işçi Musa Canbulut, pancar makinesini temizlerken çarkına bacağını kaptırdı.
Karapınar Konya karayolundaki pancar alım merkezinde meydana gelen olayda, Musa Canbulut, çalışır haldeki pancar boşaltma makinesini temizlemeye başladı.
Bu sırada bacağını makine çarklarının olduğu bölüme kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurarak itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Canbulut yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canbulut, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İş Kazaları Konya
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