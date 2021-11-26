Yeni evlerinin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar. Heyecanla evlerine girdiler.

Dalkılıç ailesinin evi 30 Ekim'de yaşanan deprem sebebiyle yıkılmıştı.

9 ay gibi kısa bir süre sonra yeni evlerinin anahtarlarına kavuştular ve ilk işleri de evlerini gezmek oldu. TRT Haber ekibi de depremzede ailenin sevincine ortak oldu.

'Yeni evimiz eskisinden de güzel olmuş'

Evlerini çok beğendiklerini söyleyen Dalkılıç ailesi mutluluklarını şu sözlerle paylaştı:

"Evi gezdik, istediğimizden de daha da güzel olmuş. Bizim eski evleri nazaran çok çok iyi. Allah bu gibi afetleri bir daha kimseye göstermesin.Hükümetimizin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın büyük gayretleri ile bize de bu evleri 9 ayda teslim ettiler. Allah razı olsun. Devletin şefkatli elleri her daim yanımızda Allah devlete zeval vermesin."

Depremzedeler için yapılan 5 bin 74 konutun tamamının Nisan 2022'ye kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.