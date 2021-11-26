Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle İstanbul'un 15 ilçesinde, 1917 çocuk üzerinde bir araştırma yapıldı. Çocukların yüzde 61'inin hobisinin olmadığı belirlendi. Bu durumun da, çocukların arkadaş edinme imkanını kısıtladığına dikkat çekildi.

TRT Çocuk zirvenin paydaşları arasında

Zirveye, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan katılımcılar katıldı.

Türkiye'nin ilk yerli çocuk kanalı TRT Çocuk da zirvenin paydaşları arasındaydı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu etkinlikte TRT Çocuk’un güvene olan hassasiyetinden bahsetti. Durmuşoğlu, “En baştan beri hem arkadaşlıkta, hem akranlıkta, hem kardeşlikte güvenden bahsettiniz. TRT Çocuk’ta da bu güvenin ister istemez en üst düzeyde olması, bizim kamusal yayıncı olmamız hasebiyle hassasiyetlerimizin en kritik noktası” dedi.

TRT Çocuk'ta ekrana verilen temiz içeriğin, çocukların sosyal hayatına nasıl yansıdığına da değinildi.

TRT Çocuk Uzman Yardımcısı Esra Er, çocukların karakterlerle özdeşim kurduğunu çocuklar için karakterlerin örnek olduğunu anlattı. “Sevilen karakterlerimizin kurduğu ilişkiler, bu ilişkilenme şekillerinden karşılarına çıkan problemler, problemleri ne şekilde çözdükleri onlar için çok doğru sosyal örnekler olmalı.”

Üsküdar Çocuk Zirvesi, katılımcı çocukların bildiri okumasıyla son buldu. 4 Aralık'ta yapılacak toplantıda somut çözümlerin sunulmasına karar verildi.