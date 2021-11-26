Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fren yerine gaza bastı, önce araca sonra ağaca çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Kadıköy’de sürücü fren yerine gaza basınca önce önündeki araca, daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.
Kadıköy’de bir sürücü cadde üzerinde ilerlerken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç seyir halindeki araca çarpmasının ardından, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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