Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Muhammed A.'nın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bekleyenlere, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı şifa muskası yazdığını tespit etti.

[Fotoğraf: DHA]

Hastaneye giden ekipler, acil servis girişinde Suriye uyruklu Muhammed A.'yı yakaladı. Üzerinde çok sayıda muska ve dini kitapçıklar ele geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.