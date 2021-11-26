Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 816'ncı gününde sürüyor.

Tekirdağ'dan Diyarbakır'a giden Esmer ve Memduh Kaman çifti, terör örgütü PKK'nın 19 yaşındayken kaçırdığı oğulları için oturma eylemine başladı. Kaman çifti 2014 yılında dağa kaçırılan çocuklarından o günden bu yana haber alamıyor.

"HDP'yi sorumlu tutuyorum"

Anne Kaman, 7 yıldır görmediği ve tüm aramalarına karşın hiçbir haber alamadığı oğluna hasret kaldığını söyledi. İzmir'de ikamet ettikleri sırada çocuğunun işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini anlatan Kaman, "Bugüne kadar çocuğumuzu hep bizden sakladılar. HDP'yi sorumlu tutuyorum. HDP'den önce hiçbir çocuk ziyan olmadı, dağa kaçırılmadı. Çocuklarımızı ölüm için götürüyorlar. Kahrolsun HDP. Gitsin yerin dibine girsin ki evlatlarımız geri dönsün." diye konuştu.

Oğlunun inşaatta çalıştığını ve fabrikaya girmek için başvuru evraklarını hazırladığını aktaran Kaman, işe giriş belgelerinin hala kendisinde durduğunu ifade etti.

"Baktım herkesin çocuğu geliyor ben de inanarak geldim"

Yaklaşık 2 yıl önce oturma eylemine katılmak istediğini fakat çevresindeki bazı kişilerin, "Oğlun gelmez, kimsenin çocuğunu getirmiyorlar." iddialarının bu kararını ertelemesine neden olduğunu dile getiren Kaman, "Ben kararımı verdim, inandım, devletimize inandım. Baktım herkesin çocuğu geliyor. Bu nedenle ben de inanarak geldim." dedi.

Oğluna seslenen Kaman, "Oğlum, her gün ağlıyorum, sızlıyorum. 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu. Eğer beni seviyorsan dön. Burada devlet bize kucak açmış. Seni bize teslim ederler. Oğlum, devletimize sığın, gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

Baba Kaman da evladını götürenleri şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirterek, sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı. "Aç da susuz da kalsam ayrılmayacağım. Çok şükür devletimiz bize kucak açtı." diyen Kaman, oğluna kavuşmayı diledi.

Muhammed Emin Kaman ise ağabeyini çok sevdiğini dile getirerek, "Aylardır, yıllardır seni bekliyorum. Annem, babam hepimiz seni özledik, ne olursun gel." dedi.

Evlat nöbetindeki aile sayısı son katılımla beraber 246 oldu. Şu ana kadar 33 aile evlatlarını terör örgütünden kurtardı.