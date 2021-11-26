Altındağ'da bir markete malzeme götüren ve park halinde olan kamyonun freni boşaldı.

Çalışır vaziyette ve sürücüsü olmayan kamyon, kendi kendine hareket ederek bir kafenin önünde park edilmiş olan araçlara çarptı.

Dört araca çarparak durabilen kamyon ve çarptığı araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.





"Allah’tan hiçbir can kaybı olmadı"

Olayın gerçekleştiği kafede çalışan ve aracı zarar gören Uğur Bozdoğan, “Markete malzeme getiren firmanın personeli malı indiriyor, araç çalışır vaziyette. El frenini çekip dükkana girmiş. Araç kendi kendine buraya gelmiş araçları biçmiş. Allah’tan hiçbir can kaybı olmadı. Buna şükür diyelim” dedi.