Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz sürücü, gözaltına alındı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadirli ilçesi Osmaniye Yolu'nda meydana geldi.
M.Ö., babasına ait hafif ticari araçla kent merkezine doğru giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çıkan araç, hayvan yemi satan iş yerine girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen B.K, eşi K.K ve Z.K aracın altında kaldı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.K, kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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