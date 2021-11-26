Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadirli ilçesi Osmaniye Yolu'nda meydana geldi.

M.Ö., babasına ait hafif ticari araçla kent merkezine doğru giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çıkan araç, hayvan yemi satan iş yerine girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen B.K, eşi K.K ve Z.K aracın altında kaldı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.K, kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü polis tarafından gözaltına alındı.