Kaza, saat 04.30 sıralarında Dinar-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden tırın şoförü İsmail Öz ile diğer tırın sürücüsü Adem Karakolcu, yoğun sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen 55 yaşındaki Adnan Başat'ın kullandığı yolcu otobüsü, yan yana giden tırlara çarptı. Arkadan gelen 45 yaşındaki Bilal Altınbaş yönetimindeki tır da otobüse çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Hostes hayatını kaybetti

Zincirleme kazada, otobüste hostes olarak çalışan 41 yaşındaki Selma Tekol hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Adnan Başat, 33 yaşındaki yedek sürücü Kamil Usta, yolculardan 26 yaşındaki Ali Yıldırım ve 38 yaşındaki Serkan Kayaaltı ile tır şoförü Bilal Altınbaş yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Selma Tekol'un cenazesi ise Dazkırı Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.