Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keçiören'deki patlamada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan ağır yaralı çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı vefat etti. Böylelikle patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım'da mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana gelmiş, bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.
Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden 5 yaşındaki Husame Kılı ise hastanede tedavi altında alınmıştı.
Hamile anne taburcu edildi
Durumu ağır olan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, dün yaşamını kaybetti.
5 yaşındaki Husame Kılı'nın hamile annesi ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.
Sıradaki Haber
22 yaşındaki genç kız 14 gündür kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz