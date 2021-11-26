Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım'da mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana gelmiş, bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden 5 yaşındaki Husame Kılı ise hastanede tedavi altında alınmıştı.

Hamile anne taburcu edildi

Durumu ağır olan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, dün yaşamını kaybetti.

5 yaşındaki Husame Kılı'nın hamile annesi ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.