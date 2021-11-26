Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan Üçtaş ve Günyüzü köyü sakinleri, köylerinin Giresun ili Doğankent ilçesine bağlanması talebiyle Gümüşhane Valiliğine başvurdu.



Gümüşhane Valiliği İl İdare Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, 2 köyde 4 Eylül 2021 tarihinde halk oylamasına gidilme kararı alındı.



Kararın ardından 4 Eylül tarihinde iki köyde sandıklar kuruldu.





Tartışmalı olaylara sahne olan referandumda, sabah saatlerinde başlayan ve 17.00´de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

Referandum sonuçlarına göre, iki köy Gümüşhane’den ayrılıp Giresun’a bağlanma kararı aldı.



Köylerin Gümüşhane'den ayrılma talebi reddedildi



Gümüşhane İl Genel Meclisi konuyu gündemine aldı ve Günyüzü ve Üçtaş köylerinin ayrılma talepleri üzerine çalışma başlattı.



İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen oturumda yapılan oylamada, üyelerin tamamının oyuyla Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Gümüşhane’den ayrılma talebi reddedildi.



"Köylerin ayrılma gerekçeleri gerçeği yansıtmıyor"



Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, söz konusu iki köyün ayrılma gerekçelerinin İl Genel Meclisi tarafından incelemeye alındığını ve yapılan çalışmalar neticesinde bu gerekçelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini söyledi.

Erdoğdu, “Ayrılma gerekçeleri içerisinde yatırım hizmeti alamıyoruz, mülki idare amirleri ile sorunumuz var gibi ithamlarda bulununca detaylı bir inceleme gereği duyduk. Bağlanmak istedikleri ilçe Doğankent ilçesi, toplamda 16 köy ile ilgili aldığı yatırım tutarı 800 bin TL, bizim bu iki köye 1 yıl içerisinde 1 milyon 300 bin TL’ye yakın. Yani 16 köye 800 bin TL bütçe ayrılan bir yere bağlanma talebinin, yatırım alamıyorum gerekçesiyle eşleşmesinin ihtimali yok.

Kültürel olarak bakıyorsunuz aynı doğa kültürü, sağlık hizmetleri açısından o bölgede entegre bir hastanemiz var normal şartlarda bunlar olmaz. Yatırımla, sosyal ilişkiler, ekonomi gibi sudan sebeplerle bir ilçe yada köy bağlanması veya ayrılması sırf referandumla olmuyor, yasalarımız da izin vermiyor" dedi.

“Meclisimiz konuyu aslında hiç istişare etmeye bile gerek duymadı”



Erdoğdu, İl Genel Meclisi’nde yapılan oylamada, üyelerin tamamının oyuyla birlikte ayrılma talebinin reddedildiğini belirtti:

"Bizim İl Genel Meclisimiz konuyu aslında hiç istişare etmeye bile gerek duymadı ama biz yasal sorumluluğumuz gereği konuyu görüştük, oyladık meclisimizin tamamının katılımıyla talep reddedildi. Mevzuatlara bakıldığı zaman yol kapalı fakat sayın İçişleri Bakanımızın, insitiyafi kullanılabilir. Kanunla kurulan köyler nasıl kurulduysa öyle değiştirilir diye de yasal bir gerçeğimiz var. Bu mevzu bizce kapatılmış bir konudur.”



Haber: Uğur Bulut