Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde piton besledi, para cezası aldı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de evinde piton bulunduran kişiye 8 bin 692 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, B.M.'nin evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulamasında paylaştığı ihbarı üzerine, şüphelinin Ovacık Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 1 metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
B.M.'ye ise Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 8 bin 692 lira idari ceza uygulandı, şahsın hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale
Son Haberler
- 14:31
- 14:33
- 14:50
- 14:25
- 14:24
Sıradaki Haber
Mardin'de tır otomobili metrelerce sürükledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz