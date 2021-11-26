Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, B.M.'nin evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulamasında paylaştığı ihbarı üzerine, şüphelinin Ovacık Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 1 metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

B.M.'ye ise Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 8 bin 692 lira idari ceza uygulandı, şahsın hakkında adli işlem başlatıldı.