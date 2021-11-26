Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşini satırla yaralayan firari yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'da eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 Kasım'da eşinin satırlı saldırısına uğrayan B.H hastaneye kaldırıldı. Ardından ekipler operasyona başladı.
Karısını yaraladığı satırla yakalanan M.H'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.H. cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Kadına Şiddet
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