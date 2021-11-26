Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilden 53 tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da bir otomobilde yapılan aramada 53 tarihi eser ele geçirildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şırnak'tan geldiği belirlenen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, ikişer gümüş sikke ile yüzük ve 4 obje ile 45 sikke olmak üzere toplam 53 tarihi eser ele geçirdi.
Tarihi eserlere el koyan jandarma, araçtaki 3 kişi hakkında işlem başlattı.
Etiketler: Ardahan Tarihi Eser
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