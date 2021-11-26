Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 13:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da yol kontrolünde şüphe çektiği için durdurulan minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı. 2 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine Ahmad Almansour'un kullandığı minibüsü durdurdu.
Koltukları bulunmayan ve camları kapalı olan minibüste yapılan aramada 1'i Iraklı ve 11'i Suriyeli olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere 22 bin 692 TL ceza uygulandı.
Göçmenlerden 11'i, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Göçmenleri taşıyan minibüs sürücü Ahmad Almansour ve Irak uyruklu göçmen Hadi Neçmi Said Yetim ise gözaltına alındı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 kaydının olduğu anlaşılan 2 kişi tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Irak Konya Suriye Suriyeli Sığınmacı
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