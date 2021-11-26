Lale Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede bakım yapılan kamyonun lastikleri ile şasesi çalındı.

İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, zanlının M.A. olduğunu belirledi.

İkametinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "açıktan hırsızlık"tan tutuklandı.