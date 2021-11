Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde kavşakta bekleyen Can G. ile kardeşi Kemal G.’nin içinde bulunduğu otomobilin yanına gelen Yiğithan T., Soner S. ile Sezer T., ön camı silmek istedi. Can G. ise sildirmek istemedi.



Yiğithan T., camı silip ısrarla Can G.’den para isteyince kavga cıktı. İddiaya göre cebindeki bıçağı çıkarıp tehditler savuran Yiğithan T. ile yanındakiler Can G.’yi dövmeye başladı.

Kemal G. ağabeyinin tabancasıyla ateş açtı. Mermiler Yiğithan T.’nin ayağına, Soner S.’nin de bacağına isabet etti. Can G. ile Kemal G. ise otomobile binip kaçtı.



Yiğithan T. ile Soner S. hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay sonrası kaçan Can G. ile Kemal G.’yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.