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Gündem
TRT Haber 10.05.2024 00:34

Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşmalar kabul edildi.

Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Görüşmelerin ardından Filistin ile yapılan karşılıklı anlaşmalar oy çokluğuyla kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
 

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