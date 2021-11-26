Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan 67 yaşındaki E.S.K., aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki bir erkek şahsa aynasının çarptığını söyledi.

Ardından durarak yanına gittiğini, şahsın çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yere düşüp kırıldığını ve zararının karşılanmasını istediğini belirtti.

Şahsa 800 lira veren müşteki, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşünerek emniyete gitti.



Benzer suçlardan kaydı bulunuyor

Şikayet üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan A.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak camının kırıldığı izlenimi verdiği, ayrıca yine aynı yöntemle Ş.K. isimli şahsı da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Antalya'da yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.