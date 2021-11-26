İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde halkın sağlığını tehlikeye sokacak sahte ilaç üretenlere yönelik operasyon düzenledi.

Üretilen bu ilaçların gecekondu mahallesinde kiralanan depolarda muhafaza edildiği ve kuryeler aracılığı ile ülke geneline dağıtıldığı tespit edildi. Ekipler, sahte ilaç üreten şebekeye yönelik operasyon için düğmeye bastı. 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda birçok sahte ilaç ele geçirildi.

Barkod sistemine girildiğinde ilaçlar orjinalmiş gibi görünüyor

Şebekenin, birçok sahte sertifika ve prospektüs düzenlendikleri tespit edildi. Ayrıca, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği de ortaya çıktı.

Ekiplerce, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin emniyetteki işlerinin devama etiği, 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.