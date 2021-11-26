Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da sahte COVID-19 ilacı operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul’da ürettikleri sahte COVID-19 ilaçlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 5 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda ürettiği sahte COVID-19 ilaçlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İstanbul’da sahte Covid-19 ilacı üretip piyasaya süren bir şebeke çökertildi. Yüz binlerce sahte ilaç ve tablete el koyuldu, 5 kişi gözaltına alındı.https://t.co/G7r4qarTkQ pic.twitter.com/ZQEz9vasKY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2021
Soruşturma kapsamında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de 6 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 450 bini COVID-19 tedavisinde kullanılan tablet hap olmak üzere 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İlaç İstanbul Koronavirüs
Sıradaki Haber
Lüks araç parçaları çalan sanıklara 183 yıla kadar hapis istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz