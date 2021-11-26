Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kendisini uyaran polisi sırtından bıçakladı
[Fotoğraf: DHA]
İzimir'in Bornova ilçesinde M.G. kendisini uyaran polis memurunun sırtına çakı sapladı.
İddiaya göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli asayiş ekipleri, caddedeki fırından alışveriş yaparken sokakta bağırmaya başlayan şüphelinin yanına gidip, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardı. Uyarı üzerine M.G., sinirlenip cebinden çıkardığı çakıyla polis memuruna saldırdı.
Şüpheli, polis memurunun sırtına çakıyı saplayıp kaçtı. Daha sonra polis memuru M.G.'yi durdurmak için bacağından vurdu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polis memuru ve M.G. hastaneye gönderildi. Polis memuru ile şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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