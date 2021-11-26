Denizli’nin Beyağaç ilçesinde 2 kurt, koyun ağılına girdi. Geçen yıl da ağılına giren kurdun 2 koyununu telef ettiğini anlatan Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün olayı, "Burası Beyağaç ilçesi, alt tarafta büyükbaş hayvanların kaldığı yerler var. Burası da 80 koyunun kaldığı ağıl. Bu sabah saat 07.00 ile 07.13 sıralarında 2 tane kurt gelerek birisi ağılın kenarında duruyor. Diğeri de içeriye giriyor. Videolarda da gözüküyor. Koyunların bir kısmı bu tarafa kaçıyor, diğerleri de o tarafta kalıyor. Kalan koyunlardan iki tanesini hırpalıyor, boyunlarını kopararak öldürüyor" diyerek anlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Ağılda yaşanan panik ve kurdun koyunlara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.