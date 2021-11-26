Konya polisi, merkez Karatay ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Narkotik köpekleri bahçeye yeni döşenmiş parke taşlarına tepki verdi. Parke taşlarının altını kazan polis, 2,5 metre derinlikte çuvallara konulmuş uyuşturucuyu buldu.

Aramalara devam eden ekipler, evin müştemilatındaki kümesin zeminini de kazdı. Burada da yine 2,5 metre derinlikte çuvallar içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu da bahçede yetiştirmişler

Toplamda 8 çuval içerisine konulmuş 45 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Evde yapılan aramada Hint keneviri, çeşitli türlerde uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 700 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan Mustafa B. ile Muhammed B'nin, bahçeye uyuşturucu madde üretimi için sera kurduğu, genetiği değiştirilmiş tohumlardan uyuşturucu madde ürettikleri tespit edildi.

Zanlılar "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından tutuklandı.