Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 10:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ardahan beyaza büründü
[Fotoğraf: DHA]
Ardahan dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreye ulaştı.
Son yılların en sıcak ve kurak kasım ayını yaşayan Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı, kentte yaşayan vatandaşları sevindirdi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Öğrenciler de sabahın erken saatlerinde gittikleri okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Yağışla birlikte park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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