Adem Karakolcu idaresindeki tır, yoğun sisin etkili olduğu Sarıkavak köyü yakınlarında İsmail Öz'ün kullandığı tırla çarpıştı. Arkadan gelen Kamil Usta yönetimindeki yolcu otobüsü, kaza yapan tırlara vurdu.

Aynı yönde seyreden Bilal Altınbaş kontrolündeki tır da yolcu otobüsüne çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti

Yolcu otobüsünün hostesi Selma Tekol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralanan 31 yolcunun ayakta tedavisi yapıldı.

Durumları ağır olan sürücü Usta ile yedek şoför Adnan Başat, yolculardan Serkan Kayaaltı ve tır şoförü Bilal Altınbaş hastanelere kaldırıldı.