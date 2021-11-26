Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı: 1 ölü, 35 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yoğun sis kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Adem Karakolcu idaresindeki tır, yoğun sisin etkili olduğu Sarıkavak köyü yakınlarında İsmail Öz'ün kullandığı tırla çarpıştı. Arkadan gelen Kamil Usta yönetimindeki yolcu otobüsü, kaza yapan tırlara vurdu.
Aynı yönde seyreden Bilal Altınbaş kontrolündeki tır da yolcu otobüsüne çarptı.
1 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünün hostesi Selma Tekol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralanan 31 yolcunun ayakta tedavisi yapıldı.
Durumları ağır olan sürücü Usta ile yedek şoför Adnan Başat, yolculardan Serkan Kayaaltı ve tır şoförü Bilal Altınbaş hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Otobüs Trafik Kazası
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