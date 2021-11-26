Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şehit askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi
[Fotoğraf: DHA]
Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in cenazesi memleketi Gaziantep’e gönderildi.
Yasa dışı yollarla Suriye’ye geçmeye çalışan gruba müdahale geden güvenlik güçlerine ateş açıldı.
Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Savaş Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderildi.
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