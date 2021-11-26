3 katlı binanın 2. katında oturan S.A. ısınmak için elektrik ısıtıcısını çalıştırdı. Bu esnada S.A. ısıtıcının perdeyi yakması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı. Perdede başlayan alevler koltuğu sıçrayarak büyürken, S. A. ise yangını söndürmeye çalıştı.

Yangını göre komşular 112'yi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, S.A.’yı kurtardı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan S.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.