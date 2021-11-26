Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.