Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Fırtına Ege Denizi Meteoroloji Hava Durumu
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