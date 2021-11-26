Hafif ticarî araçla Osmangazi'nin Altınova mahallesine gelen şüphelisi şahıslar, cadde üzerinde bulunan rögarları tespit etti.

Aracı park ederek bagajı açan hırsızlar, cadde üzerinde bulunan mazgalları söküp bagaja attı.

Caddeden 13 mazgal çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Geçtiğimiz günlerde yine bu şekilde çok sayıda mazgal çalınmıştı.

Polis ekipleri hırsızları arıyor.