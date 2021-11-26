Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Caddedeki mazgalları çaldılar
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da 13 tane demir mazgalı çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
Hafif ticarî araçla Osmangazi'nin Altınova mahallesine gelen şüphelisi şahıslar, cadde üzerinde bulunan rögarları tespit etti.
Aracı park ederek bagajı açan hırsızlar, cadde üzerinde bulunan mazgalları söküp bagaja attı.
Caddeden 13 mazgal çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.
Geçtiğimiz günlerde yine bu şekilde çok sayıda mazgal çalınmıştı.
Polis ekipleri hırsızları arıyor.
Son Haberler
- 10:16
- 10:12
- 10:18
- 10:14
- 10:09
Sıradaki Haber
Bahçesinde 40 ton istiridye mantarı üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz