Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenazeden dönen minibüs devrildi: 18 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da katıldıkları cenazeden dönerken Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı.
Köy minibüsü, Sarıkamış-Selim kara yolunun Asboğa köyü yakınlarında sürücüsünün, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada minibüsteki 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumu ağır
Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın,minibüstekilerin Konya'da yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Kars'ın Yücelen köyüne dönerken gerçekleştiği öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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