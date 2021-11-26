Mülkiyeti Sultan Selim Han-ı bin Sultan Süleyman Han Vakfına ait olan Selimiye Camii'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Restorasyonu gerçekleştirecek yüklenici firma ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Restorasyonun 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında cami ibadete ve ziyarete açık olacak.

Önce inceleme yapılacak

Yapıtın kubbe ve revaklarının kurşun kaplamaları kaldırılıp kontrol edilecek. Kubbelerinin strüktürü (taşıyıcı sistem) kontrol edildikten sonra eğer yapısal bir hasar varsa ilgili raporları doğrultusunda müdahale edilecek. Strüktürde herhangi bir sorun yoksa yeniden kurşun kaplanacak.

Cephelerde çalışma iskelesi kurulduktan sonra taşlar yerinde tek tek incelenecek ve genel olarak görülen niteliksiz imitasyon onarımlar, yüzey kaplamalarında taş aşınmaları, kırık ve çatlaklar, derz boşalmaları ve kısmen korozyon hasarlarının onarım kararları bu incelemeden sonra verilecek. Hangi yöntemlerle müdahale edileceği ilgili raporlar doğrultusunda uygulama sırasında belirlenecek.

Çimentolu sıva ile bezemeler sökülecek

Kurulacak çalışma iskelesinden sonra başta büyük kubbe olmak üzere, diğer tüm kubbe ve tavanların iskele üzerinden bir kez daha yakından incelenecek.

Mevcut tüm bezemelerin 1/1 ölçekli rölöveleri alındıktan sonra gerekli görülen yerlerde sıva ve bezeme raspaları yapılacak, raspalar sonucu ortaya çıkacak tüm çimentolu sıva ile bezemeler mekanik yöntemlerle yapıya zarar vermeden sökülecek ve uzaklaştırılacak. Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Uygulamada bütün caminin yer döşemeleri sökülerek, özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında herhangi bir hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda hasarlar giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap mekanik yöntemlerle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Cami içinde yer alan 264 alçı içlikten 1983 onarımlarında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek.

Çürümüş ahşap pencere doğramaları yeniden yapılacak

Tüm beyaz çimentolu dışlıkları ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Cami ana mekanın tüm pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile ahşap kapılar özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Caminin kalem işlerindeki bozulmaların da restorasyon çalışmalarında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.