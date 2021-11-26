Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12'si avukat ve stajyer avukat olan toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12‘si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.
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