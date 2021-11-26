Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 08:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletli kurye taktığı kaskla hayata tutundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyreden motosikletli kurye, taksi ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan ve duvara başını çarpan kurye, taktığı kask sayesinde kazayı hafif atlattı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde seyreden motosikletli kurye, taksi ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve duvara başını çarpan kurye, başındaki kask sayesinde hayata tutundu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Trafik
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