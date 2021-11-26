D-100 kara yolu Yenibosna geçişi Ankara istikametinde seyreden Ahmet Çürük yönetimindeki otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da yan yolda Tolga Sivrikaya idaresindeki otomobile çarptı.

Sivrikaya’nın kullandığı otomobil, çarpışma sonrası otobüs durağının arkasındaki yeşil alanda bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yan yol bir süre araç trafiğine kapatılırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Belediye ekiplerince yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.