M.N.Y yönetimindeki kamyonet, Ağrı'yı Kars'ın Kağızman ilçesine bağlayan kara yolunun Aşağı Yoldüzü köyü yakınlarında, yol kenarında park halindeki römorka çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.N.Y, eşi A.Y. ile çocukları H.Y, H.Y. ve T.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne A.Y. ile oğlu H.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.