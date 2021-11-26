Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet park halindeki römorka çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki römorka çarptı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı.
M.N.Y yönetimindeki kamyonet, Ağrı'yı Kars'ın Kağızman ilçesine bağlayan kara yolunun Aşağı Yoldüzü köyü yakınlarında, yol kenarında park halindeki römorka çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.N.Y, eşi A.Y. ile çocukları H.Y, H.Y. ve T.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anne A.Y. ile oğlu H.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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