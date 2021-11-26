Olay, Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi.

Dr. Aziz Tanelçi ile tartışan hasta Hidayet D., bıçak çekerek doktora saldırdı. Tanelçi’nin vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan hasta, daha sonra elindeki bıçakla sedye, dolap, kapı gibi aile hekimliğinin eşyalarını parçaladı.

Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta Hidayet D., olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır’da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME DAVAMIZDA KARARLIYIZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2021

"Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaralanan doktor için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Koca ayrıca saldırganın tutuklandığını açıkladı.

Saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde kadının doktor odasına hızlı bir şekilde girdiği görüldü.