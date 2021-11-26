Gürpınar ilçesi kırsalında 14 Eylül 2018'de terör örgütü PKK mensuplarının eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda yaralı ele geçirilen terörist R.B. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın karar duruşması, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık R.B. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu, duruşmada avukatı hazır bulundu.

Beraberindeki teröristlerle 10 Ağustos 2018'de Van'da güvenlik güçlerince imha edilen el yapımı patlayıcının tuzaklanması, 25 Nisan 2018'de Hakkari'de silahlı insansız hava araçları tarafından izlendiklerini fark edince mezradaki çobanların çadırlarına girilip zorla alıkonulmaları, Van'ın Saray ilçesinde kışlaya yeni katılan erleri karakola teslim eden araca dönüş yolunda düzenlenen saldırıda bir askerin yaralandığı eylemler ile 1 Temmuz 2017'de Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edildiği saldırıya katılan terörist R.B'nin savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık R.B, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hürriyeti tahdit", "öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin birliği ile ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.