Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan "Elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin" şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldığını duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri ilçede tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 4 kişinin yakalandı.
Söz konusu paylaşımı yapan şüpheli ve 3 zanlının göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı açıklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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