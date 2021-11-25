Ardahan'da tır geçişine kar engeli
Ardahan, akşam saatlerinde yağan karla birlikte beyaza büründü. Tipinin hakim olduğu bölgede Aktaş Sınır Kapısı ile Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi, kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar ilerleyen dakikalarda şiddetini artırdı.
Kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Bazı araç sürücüleri, yazlık lastikle yola çıktığı için güçlük yaşadı.
#ÇıldırAktaşSınırKapısıYolu'nun 4 ile https://t.co/Rx4ZNHhnQx'leri arası yoğun kar yağışı sebebiyle kolluk kuvvetleriyle eş güdüm sağlanarak saat 20.00 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 25, 2021
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı yolunun Mozeret geçidi ile Posof-Damal Yolu'nun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kar yağışı sebebiyle tır geçişleri durduruldu.
#TürkgözüSınırKapısı #PosofDamalYolu'nun 27 ile 49. km'leri arası yoğun kar yağışı sebebiyle kolluk kuvvetleriyle eş güdüm sağlanarak saat 21.00 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 25, 2021
Öte yandan gençler karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan gençler, karın çok güzel olduğunu söyledi.
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