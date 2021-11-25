Kentte akşam saatlerinde başlayan kar ilerleyen dakikalarda şiddetini artırdı.

Kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Bazı araç sürücüleri, yazlık lastikle yola çıktığı için güçlük yaşadı.

#ÇıldırAktaşSınırKapısıYolu'nun 4 ile https://t.co/Rx4ZNHhnQx'leri arası yoğun kar yağışı sebebiyle kolluk kuvvetleriyle eş güdüm sağlanarak saat 20.00 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır. — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 25, 2021

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı yolunun Mozeret geçidi ile Posof-Damal Yolu'nun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kar yağışı sebebiyle tır geçişleri durduruldu.

#TürkgözüSınırKapısı #PosofDamalYolu'nun 27 ile 49. km'leri arası yoğun kar yağışı sebebiyle kolluk kuvvetleriyle eş güdüm sağlanarak saat 21.00 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır. — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 25, 2021

Öte yandan gençler karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan gençler, karın çok güzel olduğunu söyledi.