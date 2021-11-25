Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü, Bosna Hersek bayrağının renklerine büründü
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bosna Hersek Devlet Günü nedeniyle, Bosna Hersek bayrağının renklerine büründü.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu akşam 25 Kasım Bosna Hersek Devlet Günü dolayısıyla renklendirildi.
Köprü, Bosna Hersek bayrağının renkleri olan sarı ve mavi renkte ışıklandırıldı.
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