Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu akşam 25 Kasım Bosna Hersek Devlet Günü dolayısıyla renklendirildi.

Köprü, Bosna Hersek bayrağının renkleri olan sarı ve mavi renkte ışıklandırıldı.