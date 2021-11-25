Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına düşmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
İ.B. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Ulaş köyü yakınlarında refüjdeki su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Araçtakilerin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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