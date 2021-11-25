Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da kamyonette kalp krizi geçiren sürücü öldü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da refüj kenarında duran kamyonetin sürücünün, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
63 yaşındaki Bekir Kaya idaresindeki kamyonet, yolun solunda refüj kenarında durdu. Sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya'nın ilk belirlemelere göre araçta kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Etiketler: Burdur
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