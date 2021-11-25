Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine özgü tahin helvası coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tescil belgesini AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a verdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen törende konuşan Bülent Turan, Çanakkale'nin güzide ilçesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un memleketi Bayramiç'in, tarihi ve verimli topraklarıyla önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Turan, Bayramiç tahin helvasının, 1870'ten bu yana önemli bir değer olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk anılarında "Tadını unutamıyorum" diye bahsettiği bir ürün olduğunu anlattı:

"Şehrimize özgü, bir anlamda Üstat Akif'in hatırasını taşıyan Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret tescili alması bizim için çok değerli. Çanakkale'mize özgü bu ürünü ülkemize ve dünyaya tanıtmak için önemli bir adım attık."

'Çoğrafi işaretlerin ekonomiye katkıkısı çok önemli'

Turan, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunması açısından öneme sahip olan coğrafi işaretlerin, ekonomiye katkısıyla birlikte üreticiye de pazarlama konusunda avantajlar sağladığını vurguladı.

Bayramiç tahin helvasının, coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bülent Turan bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.