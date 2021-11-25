Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Karaada açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve iki can salındaki 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.