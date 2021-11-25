Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Türk kara sularına itilen lastik bot ve can sallarındaki 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Karaada açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve iki can salındaki 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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