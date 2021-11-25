Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te halatı kopan asansördeki işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te halatının kopması sonucu düşen asansördeki işçi yaşamını yitirdi.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu 64 yaşındaki Muhammed Kaddur, yük asansörüne binerek en üst kata iskele demiri taşımak istedi.
Bu sırada halatın kopması sonucu düşen asansördeki işçi ağır yaralandı.
Kaddur, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Gaziantep İş Kazaları
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