Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadir İnanır'dan sevindiren haber
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan normal servise alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat olan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır'ın tedavisine artık normal serviste devam edilecek.
Haberi, tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural, sosyal medya hesabından verdi.
Kural, doktorlarla Kadir İnanır arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı.
İnanır'ın "Sevgi emektir" sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" dediğini söyledi.
Tedavisi süren sanatçının, önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor.
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