Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat olan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır'ın tedavisine artık normal serviste devam edilecek.

Haberi, tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural, sosyal medya hesabından verdi.

Kural, doktorlarla Kadir İnanır arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı.

İnanır'ın "Sevgi emektir" sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" dediğini söyledi.

Tedavisi süren sanatçının, önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor.