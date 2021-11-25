Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kayseri'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan 54 yaşındaki Behçet F., yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı öğrenildi.
Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Behçet F., emniyetteki işlemlerinin ardından Cezaevi’ne teslim edildi.
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